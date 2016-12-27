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Trafik kazası: 1 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Trafik kazası: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Ergene istikametinden Çorlu istikametine seyreden Murat A. idaresindeki 59 PH 072 plakalı otomobil, Marmaracık Mahallesi mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yönlendirme direğine çarptı. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kaza kırım ekipleri ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı araç içerisinden çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası araçtan çıkarılabilen Murat A.(23) ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Aracın kullanılamaz hale geldiği kaza sonrası ulaşım tek şeritten sağlanırken aracın kurtarıcı ile kaldırılmasının ardından ulaşım normal seyrine döndü. Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda başka kazaların meydana gelmemesi için yoğun çaba sarf etti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 
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Etiketler; #trafik kazası #Ergene #Tekirdağ
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