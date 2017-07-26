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Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı var

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı var

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:03
Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı var
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KAZA, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda sollama yapmak isteyen Ahmet Pelen'in (55) kullandığı 06 GJM 55 plakalı otomobil, içme suyu yüklü Engin Kalender kontrolündeki 40 LF 490 plakalı tır ve Arap Asıl idaresindeki 35 JS 495 plakalı diyaliz nakil aracıyla çarpıştı.
Kazada araç içinde sıkışan Ahmet Pelen olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü Engin Kalender ve otomobil içerisindeki yolcu Müzeyyen Pelen (54) 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Müzeyyen Pelen’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.  

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KırıkkaleTrafik KazasıEngin Kalender
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