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Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı'da, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Yılmaz Oğur'un kullandığı 34 NJY 08 plakalı  otomobil, Ağrı-Van Karayolu'nun Yoğunhisar köyü mevkisinde, karşı yönden gelen  sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı. 
Kazada, otomobil sürücüsü Oğur ile beraberindeki Mahmut ve Ahmet Oğur  yaralandı. 
112 acil sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan  yaralılardan Yılmaz Oğur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.
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Etiketler; #trafik kazası #ağrı #Yılmaz Oğur
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