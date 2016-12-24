banner428
banner405

 TIR'ın çarptığı yaya öldü

 Uşak'ta yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı 80 yaşındaki Selim Ayten, öldü.

 TIR'ın çarptığı yaya öldü
banner404
KAZA, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Uşak Karayolu Vali Konağı önünde meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden 31 yaşındaki Kahraman Demir yönetimindeki 33 CUH 91 plakalı TIR, Stadyum Battıçıktı projesinin üst yol çalışmalarının devam ettiği, yaya trafiğine kapalı olan bölgede, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Ayten'e çarptı. Ağır yaralanan Ayten, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Uşak Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
TIR şoförü Kahraman Demir, gözaltına alındı.
banner355
Etiketler; #Uşak #TIRın çarptığı yaya öldü #Tır #Selim Ayten #Kahraman Demir
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Anayasa konusunda flaş gelişme
Sonraki Haber
 TIR'ın çarptığı yaya öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.