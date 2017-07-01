Tır dükkana girdi

EDİNİLEN bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 26 GE 555 dorse plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Teksan Sanayi Sitesinde bulunan bir dükkana girdi. Kaza neticesinde, araçta ve dükkanda maddi hasar meydana gelirken, yaralı olup olmadığı ise öğrenilemedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.