Tır dükkana girdi

EDİNİLEN bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 26 GE 555 dorse plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Teksan Sanayi Sitesinde bulunan bir dükkana girdi. Kaza neticesinde, araçta ve dükkanda maddi hasar meydana gelirken, yaralı olup olmadığı ise öğrenilemedi.