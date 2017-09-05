Tır devrildi onlarca ton kepek yola saçıldı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 24’üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 ND 165 plakalı tır devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla tırdan çıkarılan şoför Mahmut Ç. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.
Yola saçılan onlarca ton kepek, yol yardım ekipleri tarafından yolun kenarına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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