banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87464
ALTIN
146.159
DOLAR
3.7432
STERLIN
4.6810
EURO
4.0220
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Zayıflamak için yemek yiyin
Zayıflamak için yemek yiyin

TIR'da ahşap paletler arasında 99 kilo eroin bulundu

TIR'da ahşap paletler arasındaki 99 kilo eroini 'Maço' buldu

TIR'da ahşap paletler arasında 99 kilo eroin bulundu

TIR'da ahşap paletler arasındaki 99 kilo eroini 'Maço' buldu

03 Şubat 2017 Cuma 13:09
TIR'da ahşap paletler arasında 99 kilo eroin bulundu
banner404

ERZİNCAN’DA şüphe üzerine durdurulan bir TIR’da, eğitimli köpek 'maço'nun da kullanıldığı aramada, ahşap paletlerin arasında 99 kilogram eroin ele geçirildi.
Erzincan- Erzurum karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında plakası açıklanmayan bir TIR şüphe üzerine durduruldu. Ahşap palet yüklü olduğu belirtilen TIR'ın dorsesini koklayan eğitimli köpek maço tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, palet tahtaları birleştirmek amacıyla kullanılan ahşap parçanın içerisinde 587 paket uyuşturucu bulundu. Çekiç ve tornavida kullanılarak çıkarılan 99.3 kilogram eroine el konuldu. Gözaltına alınan sürücü B.G. ile yanında bulunan H.B.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ekipleri kutlayarak, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceğini söyledi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
TırEroinErzincan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tamirhane önündeki otomobilin lastikleri çalındı
Tamirhane önündeki otomobilin lastikleri çalındı
Kanserle ilgili kamu filminde oynadıktan sonra...
Kanserle ilgili kamu filminde oynadıktan sonra...
Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals