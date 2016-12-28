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Ticari taksiler yenilendi

Özel Tüketim Kanunu kapsamında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinden yararlanan Ilgazlı taksiciler, araçlarını yenileme fırsatı buldular.

Ticari taksiler yenilendi
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ÖZEL Tüketim Kanunu kapsamında şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis ve otobüs taşımacılığı faaliyeti ile ticari yük taşımacılığı faaliyeti yapanların 30 Haziran 2019 tarihine kadar taşıtlarını yenilemeleri halinde ÖTV ödememe kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. ÖTV düzenlemesinden yararlanan Ilgazlı taksiciler, araçlarını yenileme fırsatı buldu. Ilgaz Taksi durağında bulunan 15'e yakın ticari taksinün çoğu, değişik marka ve modellerle araçlarını yenilendi. Uygulamadan memnun olan taksiciler, sıfır araç kullanmanın rahatlığını, müşteriler de konforunu yaşamaya başladılar.
Ilgaz Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Vedat Savaş, "Şoför esnafına devletimizin çıkartmış olduğu ticari taksilerde ÖTV muafiyeti hem duraktaki taksici esnafımızı, hem de müşterilerine daha rahat, daha temiz, daha sıcak koşullarda yolculuk yapma imkanı sağladı" dedi
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Etiketler; #Ticari taksiler yenilendi #Özel Tüketim Kanunu #Özel Tüketim Vergisi #ÖTV
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