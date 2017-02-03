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Yeni Alanya E - Gazete

THY uçağında hırsız şoku

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakta hırsızlık şoku yaşandı

THY uçağında hırsız şoku

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakta hırsızlık şoku yaşandı

03 Şubat 2017 Cuma 23:52
THY uçağında hırsız şoku
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EDİNLEN bilgiye göre Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olay şu şekilde gelişti: Türk Hava Yolları'nın saat TK-760 sefer sayılı TC-LKA kuyruk tescilli Boeing 777 tipi saat 19.30'da Dubai seferini yapması planlanan uçak yolcu alımına başladı. Bu sırada Çinli L.J, Fransa uyruklu Sara Belabbes'in çantasını çaldı. L.J'nin çantasını aldığını fark eden Sara Belabbes durumu hemen kabin ekibine bildirdi. Olay üzerine uçağa polis ekipleri gelerek Çinli yolcuyu göz altına alırken, şikayetçi olan Fransız Belabbes ise ifadesi alınmak üzere Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hırsızlık olayı nedeniyle Dubai seferinde rötar meydana gelirken, THY uçağı saat 21.18'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

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Anahtar Kelimeler:
DubaiİstanbulTürk Hava YollarıTHY
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