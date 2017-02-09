Teröristlerin gasp ettiği araçta çıktı

MARDİN'DE teröristler tarafından gasp edilen ve sahte plaka takılan bir araç ele geçirildi. Araçta, patlayıcı komuta düzeneği alıcı verici kumandası bulunurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube ekiplerince Mazıdağı ilçemiz Aşağıocak Mahallesinde icra edilen operasyonda, 29 Ekim 2016'da Yeşilli ilçemizden BTÖ mensuplarınca gasp edilen sahte plakalı bir araç içerisinde, patlayıcı komuta düzeneği alıcı verici kumandası, 16 adet pil, 2 adet duba, 20 litre mazot, el dürbün çantası, 2 adet şemsiye ve el feneri ele geçirilmiş, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

