Teröristler 10 milyon dolar çaldı

BİRLEŞİK Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Rolando Joselito Bautista, terör örgütü DEAŞ’a bağlı Maute ve Ebu Seyyaf militanlarının en az 10 milyon dolar değerinde nakit ve mücevher çaldığını belirtti. Bilgilerin teröristlerden kaçan ya da hükümet güçleri tarafından kurtarılan siviller tarafından iletildiğini ifade eden Bautista, militanların ev ve iş yerlerine soygun gerçekleştirdiklerini belirtti.