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Terör örgütünün sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

Bölücü terör örgütünün sözde Dersim saha yönetiminde eyalet sorumlusu olan Ozan kod adlı terörist ölü ele geçirildi

Terör örgütünün sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

Bölücü terör örgütünün sözde Dersim saha yönetiminde eyalet sorumlusu olan Ozan kod adlı terörist ölü ele geçirildi

30 Aralık 2016 Cuma 13:30
Terör örgütünün sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi
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GENELKURMAY Başkanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüne 1997'te katılan ve 20 yıl boyunca eylemlerde bulunan sözde Dersim saha yönetiminde eyalet ve savunma birlikleri sorumlusu Ozan kod adlı S.İ, Ovacık'ta bulunan jandarma karakoluna saldırı düzenledi.Saldırı sırasında söz konusu teröristin öldürüldüğü açıklandı.Öte yandan teröristin Mazgirt ilçesi İbimahmut köyündeki cenaze törenine birkaç kişinin katıldığı, bu durumun bölge halkının teröristlere destek vermediğinin açık göstergesi olduğu belirtildi.Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ise "Bayrak-35 Şehit Uzman Jandarma V. Kademe Çavuş Osman Öz Müşterek Birlik Operasyonu" düzenlendi.Operasyonda, terör nitelikli ikiz plaka kaydı olan şüpheli 2 araç ile 40 kilo amonyum nitrat, 10 kilo amonyum sülfat ve yaklaşık 5 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
 

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