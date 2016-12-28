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Terör operasyonu! Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ve Sason ilçelerindeki operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Terör operasyonu! Çok sayıda malzeme ele geçirildi
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BATMAN'IN Hasankeyf ve Sason ilçelerindeki operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Hasankeyf ilçesinin Suçeken ile Urganlı köyleri arasında kalan Seremahat mevkisinde toprağa gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 2 piknik tüpü, kablo, 10 pil ve su termosu içerisinde yaklaşık 10 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Urganlı köyünde bir evde yapılan aramada da 40 kilogram amonyum nitrat bulundu. Ev sahibi şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan, Sason ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 3 sığınakta da 2 akü, örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Etiketler; #Terör operasyonu! #Batman #Hasankeyf #Sason #Suçeken #PKK
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