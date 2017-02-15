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Terör operasyonu: 6 tutuklama

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Terör operasyonu: 6 tutuklama

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

15 Şubat 2017 Çarşamba 07:10
Terör operasyonu: 6 tutuklama
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terörörgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda, gözaltına alınan şüpheli C.M.'nin üzerinde çıkan hafıza kartının incelendiği belirtildi. İnceleme neticesinde hafıza kartında kentte gerçekleştirilmiş ve yapılması planlanan eylemlere ilişkin raporun bulunduğu tespit edildiği ifade edildi. Rapordan elde dilen bilgiler doğrultusunda kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması, silah ve benzeri malzemelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandığı iki şüpheliye ise ev hapsi uygulandığı bildirildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü PKKKCKEmniyet MüdürlüğüOperasyon
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