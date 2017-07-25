Terör operasyonu: 50 gözaltı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında bugün güvenlik güçleri birçok adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda 50 kişi, bulundukları adreste gözaltına alınarak emniyete getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.