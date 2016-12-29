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Terör operasyonu: 22 gözaltı

Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 10 anti personel roket başlığı, 5 anti tank roket başlığı, çok sayıda mühimmat ve 32 bin 787 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Terör operasyonu: 22 gözaltı

Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 10 anti personel roket başlığı, 5 anti tank roket başlığı, çok sayıda mühimmat ve 32 bin 787 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

29 Aralık 2016 Perşembe 22:55
Terör operasyonu: 22 gözaltı
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ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde 28-29 Aralık tarihleri arasında terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlarda, 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Cizre ilçesinde 29 Aralık’ta bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetleri, bölücü terör örgütü tarafından gömüldüğü değerlendirilen 10 anti personel roket başlığı, 5 anti tank roket başlığı, 4 anti tank sevk fişeği ve bir boş kutusu, 2 filtre ateşleme parçası, 2 basınç etkili bomba ve bir maske ele geçirdi. Kent genelinde ise 32 bin 787 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi” denildi.  

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Son Güncelleme: 29.12.2016 23:11
Anahtar Kelimeler:
Terör Operasyonu22 GözaltıPKKşırnak
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