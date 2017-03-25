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Terör operasyonu; 13 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı

Terör operasyonu; 13 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı

25 Mart 2017 Cumartesi 09:50
Terör operasyonu; 13 gözaltı
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VAN'DA terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramalarda ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü PKKGözaltıVan CUmhuriyet Başsavcılığı
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