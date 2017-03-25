Terör operasyonu; 13 gözaltı

VAN'DA terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramalarda ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

