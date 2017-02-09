banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88547
ALTIN
148.082
DOLAR
3.7061
STERLIN
4.6559
EURO
3.9661
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi tamamlandı!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi...
Organ bağışı ile 3 kişiyi hayata bağladı!
Organ bağışı ile 3 kişiyi...
Sigaranın her türlüsü zararlı!
Sigaranın her türlüsü zararlı!

Terk edilen kamyondan 3 bin şişe sahte içki çıktı

Polisin takibi sonucu sürücüsü tarafından terk edilen kamyonda 3 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Terk edilen kamyondan 3 bin şişe sahte içki çıktı

Polisin takibi sonucu sürücüsü tarafından terk edilen kamyonda 3 bin şişe sahte içki ele geçirildi

09 Şubat 2017 Perşembe 13:09
Terk edilen kamyondan 3 bin şişe sahte içki çıktı
banner404

MERSİN'DE Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir kamyonu takibe aldı. 'Dur' ihtarı üzerine kamyon şoförü kaçtı. Kovalamaca sırasında sürücüsünün ara sokaklarda terk ederek kaçtığı kamyonda yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 3 bin şişe sahte içki ve 35 litre içki yapımında kullanılan sıvı ile 78 boş bidon ele geçirildi. Bir süre sonra kamyon sürücüsü olduğunu söyleyen Veysi E. polise giderek teslim oldu.
 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
MersinAkdeniz Ilçesiİçki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
45 yıl içtiği sigara yüzünden 2 bacağını kaybetti
45 yıl içtiği sigara yüzünden 2 bacağını kaybetti
Jandarma oto farelerini yakaladı
Jandarma oto farelerini yakaladı
Adliyede kavga: 6 yaralı, 6 gözaltı
Adliyede kavga: 6 yaralı, 6 gözaltı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals