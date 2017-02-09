Terk edilen kamyondan 3 bin şişe sahte içki çıktı

MERSİN'DE Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir kamyonu takibe aldı. 'Dur' ihtarı üzerine kamyon şoförü kaçtı. Kovalamaca sırasında sürücüsünün ara sokaklarda terk ederek kaçtığı kamyonda yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 3 bin şişe sahte içki ve 35 litre içki yapımında kullanılan sıvı ile 78 boş bidon ele geçirildi. Bir süre sonra kamyon sürücüsü olduğunu söyleyen Veysi E. polise giderek teslim oldu.



