Temizlik için yaptığı karışımdan zehirlenerek öldü

TİRE'nin 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi ev hanımı Faize Sardoğan, arife günü bayram hazırlığı için banyosunu temizlemeye başladı. Karıştırdığı tuz ruhu ve çamaşır suyundan zehirlenen Sardoğan, bir süre sonra fenalık geçirip bayıldı. Sağlık ekiplerini arayan yakınları, yardım istedi. Astım hastası olduğu öğrenilen Sardoğan'ın ambulansı beklerken kalbi durdu. Eve gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Sardoğan tekrar hayata döndürüldü. Önce Tire Devlet Hastanesi'ne oradan da ambulansla İzmir Özel Ege Yaşam Hastanesi'ne sevk edilen Sardoğan'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Solunum makinesine bağlı olarak 5 gün boyunca yaşam savaşı veren Sardoğan, fazla direnemedi. Yaşamını yitiren Sardoğan, Tire'de toprağa verildi. Uzmanlar, temizlik maddelerinin kimyasallardan oluştuğunu belirterek, asla birbirleriyle karıştırılmaması konusunda uyardı.