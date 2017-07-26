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Temel kuyusunda can pazarı

Kağıthane’de inşaat alanında bir işçi çalışmak için inmeye çalıştığı 8 metrelik temel kuyusuna düştü. Kuyunun içerisinde mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu sedyeye bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Temel kuyusunda can pazarı

Kağıthane’de inşaat alanında bir işçi çalışmak için inmeye çalıştığı 8 metrelik temel kuyusuna düştü. Kuyunun içerisinde mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu sedyeye bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:19
Temel kuyusunda can pazarı
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OLAY, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi Doğancılar Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Selçuk Çöpoğlu, çalışmak için alandaki 8 metrelik kuyuya inmek istedi. Genç işçi kuyuya ineceği esnada dengesini kaybederek bir anda kuyuya düştü. Çöpoğlu’nun kuyuya düştüğünü fark eden çalışma arkadaşları onu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerinde çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Can pazarı yaşandı, ekipler 1 saatte kurtardı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler alana girerek çalışmalara başladı. Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yaralı işçiyi sedyeye bağlayarak çıkarttı. Sedyeyle ambulansa götürülen işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çöpoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Son Güncelleme: 26.07.2017 13:36
Anahtar Kelimeler:
KağıthaneKUYU
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