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Tellere asılı ayakkabılar şifre mi?

Esenyurt Pınar Mahallesi, gençlerin elektrik tellerine attığı ayakkabıların sıra dışı görüntüsüyle gündeme geldi. Ancak mahalle sakinlerine göre ‘Çocukların eğlencesi’ olan bu olay, Avrupa’nın birçok bölgesinde ‘Shoefiti’ olarak biliniyor ve ‘Çetelerin hâkimiyetinde olan veya uyuşturucu satılan bölgeleri işaretlemek’ için kullanılıyor

Tellere asılı ayakkabılar şifre mi?

Esenyurt Pınar Mahallesi, gençlerin elektrik tellerine attığı ayakkabıların sıra dışı görüntüsüyle gündeme geldi. Ancak mahalle sakinlerine göre ‘Çocukların eğlencesi’ olan bu olay, Avrupa’nın birçok bölgesinde ‘Shoefiti’ olarak biliniyor ve ‘Çetelerin hâkimiyetinde olan veya uyuşturucu satılan bölgeleri işaretlemek’ için kullanılıyor

25 Nisan 2017 Salı 08:17
Tellere asılı ayakkabılar şifre mi?
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TELLERE asılı ayakkabılar’, geçen hafta İstanbul Esenyurt’ta ortaya çıktı. gazete habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre Pınar Mahallesi’nde neredeyse bir gelenek haline geldiği belirtilen olayı bazı bölge sakinleri ‘İyilik faaliyeti’ olarak açıkladı: “Gençler evlerden çaldıkları ayakkabıları tellere atıyor. İhtiyacı olan da oradan alıyor.”
Bir süre asılı kaldıktan sonra belediye ekiplerinin topladığı ayakkabıların esrarını çözmek için Pınar Mahallesi’ne gidildiğinde ilk göze çarpan, sokakta oynayan çocuklar ve meraklı bakışlar. 34 bin kişinin yaşadığı mahallede ayakkabıların tellere asılı olduğu yer, 1268. ve 1269. sokaklar.
‘SANKİ MESAJDI’
Mahalle sakinlerinin çoğu, ayakkabıların eğlence amacıyla çocuklar tarafından asıldığı görüşünde. Kimileri ise buna anlam veremediğini söylüyor. Ancak ayakkabıları kimin astığını kimse görmemiş. Elektrik tellerine ayakkabı asmanın bazı Avrupa ülkelerinde ‘Sokak çetelerini desteklemek, uyuşturucu satı- lan bir bölgeyi işaretlemek” anlamına geldiğini hatırlattığımız mahalle sakinlerinin ortak kaygısı ise, bölgedeki boş binayı masken tutan madde bağımlılarının bu işi yapıyor olabileceği.
“Mahalleli şikâyetçi olunca belediyeye haber verdik, ayakkabıları topladı” diyen Muhtar Cemal Taşçı, boş bina için de resmi makamlara başvurduğunu, haber beklediğini söyledi. Esnaf Metin Alp “Bir Sabah telin üstünde bir çift ayakkabı gördüm, garip geldi. Çocukların eğlence olsun diye yaptığını düşündüm. Ama ayakkabının çift olması pek masum bir hareket gibi gelmedi bana. Sanki bir mesaj verilmeye çalışıyordu” dedi.
Mahalle sakini Hacı Avşar da “Asıl mesele mahalledeki boş bina. O binada her saat, her yaş grubundan madde bağımlısı görmek mümkün. Uyuşturucu kullanmaya geliyorlar. Ayakta duracak halleri kalmadığı için zombiye benziyorlar. Ayakkabıları onlar atı- yordur” diye konuştu. Mehmet Özgür ise ayakkabıları çocukların asıyor olabileceğini ancak ‘İhtiyaç sahipleri alıyor’ söylentisinin doğru olmadığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtPınar Mahallesi
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