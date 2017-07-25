Telefondan 2 bin lira dolandırıldı

ESKİŞEHİR'DE yaşayan E.G.P. (28) isimli vatandaş, kendisini A. olarak tanıtan şahsa inanarak kartının kesim ücretinin puan olarak hesabına yatırılması için bilgilerini paylaştı. Daha sonra telefonuna gelen şifreyi de dolandırıcı ile paylaşan talihsiz vatandaş, hesabından 2 bin lira para çekildiğini görünce dolandırıldığını anladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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