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Telefonda yaşlı kadınları dolandıran zanlı yakalandı

Mersin'de, cep telefonundan aradığı yaşlı kadınları, kendisini polis veya savcı olarak tanıtarak dolandıran zanlı, son işinde suçüstü yakalandı

Telefonda yaşlı kadınları dolandıran zanlı yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, 10 gün arayla cep telefonundan aradığı 3 yaşlı kadını, kendisini polis veya  savcı olarak tanıtıp, 'Kuyumcuya gitmişsiniz, buradan altın alıp hırsızlık olayına karışmışsınız' diyerek dolandırdığı belirlenen Ramazan T., son işinde çevrede önlem alan polislerce suçüstü yakalandı. 3 yaşlı kadından aynı yöntemle 170 bin lira para ve 1 cumhuriyet altını aldığı ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, ATM'den maaşını çeken emekli bir kadını dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen  Berkan K. (43) de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Etiketler; #mersin #atm
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