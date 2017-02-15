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Telefon dolandırıcısı 171 bin dolar ile kaçarken yakalandı

Telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırıp 216 bin dolarını alan Ahmet K., Şanlıurfa'ya giderken otobüsteki yolcuların şüphelenip ihbar etmesiyle Düzce'de yakalandı

Telefon dolandırıcısı 171 bin dolar ile kaçarken yakalandı

Telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırıp 216 bin dolarını alan Ahmet K., Şanlıurfa'ya giderken otobüsteki yolcuların şüphelenip ihbar etmesiyle Düzce'de yakalandı

15 Şubat 2017 Çarşamba 13:07
Telefon dolandırıcısı 171 bin dolar ile kaçarken yakalandı
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İSTANBUL'DAN Şanlıurfa'ya giderken Düzce'de dinlenme tesisinde mola veren otobüste bulunan yolcular, şüphelendikleri bir yolcuyu polise ihbar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar edilen Ahmet K. adlı yolcuyu otobüsten indirip kimlik kontrolü yaptı ve üzerini aradı. Ahmet K.'nın çantasında 171 bin dolar para bulundu.Yapılan incelemede Ahmet K.'nın, İstanbul'da E.Ö. adlı kişiye telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, "FETÖ/PDY terör örgütüne parasal yardım yaptınız" diyerek 216 bin dolarını aldığı belirlendi. Paranın 171 bin doları ile Şanlıurfa'ya kaçarken yakalanan Ahmet K.'nın kardeşi Kazım K. da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazım K.'nın üzerinden de 26 bin dolar çıktı.Olayla ilgili soruşturma sürerken, iki kardeşin birlikte çalıştığı ve Şanlıurfa'da yaşadığı belirlenen Ahmet A. adlı kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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