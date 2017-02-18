Tekstil deposundaki soygun kamerada

SOYGUN bu sabah 05.20 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir giyim firmasının deposuna gelen kar maskeli 3 kişi önce kepenkleri kontrol etti. Ardından kepenkleri esneterek açan hırsızlar kısa sürede içeri girdi. Üst üste yığılı tişörtlere yönelen hırsızlardan 2'si kumaşları dışarı çıkarırken biri de araca koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlar 2 buçuk dakikada 25 bin liralık tişört çalarak kayıplara karıştı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.