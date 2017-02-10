Tekel büfesinden cephanelik çıktı

ANKARA'DA bir ihbarı değerlendiren yunus ekipleri Altındağ'da bir tekel büfesine düzenledikleri operasyonda, dört pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan bir tekel büfesine operasyon düzenledi. Büfede yapılan aramada, dört pompalı tüfek ve bir adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Y ve H.İ.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

