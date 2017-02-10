banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
145.825
DOLAR
3.6822
STERLIN
4.6055
EURO
3.9239
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
10 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Şubat 2017 Alanya -...

Tekel büfesinden cephanelik çıktı

Bir ihbarı değerlendiren yunus ekipleri bir tekel büfesine operasyon düzenledi

Tekel büfesinden cephanelik çıktı

Bir ihbarı değerlendiren yunus ekipleri bir tekel büfesine operasyon düzenledi

10 Şubat 2017 Cuma 07:53
Tekel büfesinden cephanelik çıktı
banner404

ANKARA'DA bir ihbarı değerlendiren yunus ekipleri Altındağ'da bir tekel büfesine düzenledikleri operasyonda, dört pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan bir tekel büfesine operasyon düzenledi. Büfede yapılan aramada, dört pompalı tüfek ve bir adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Y ve H.İ.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Yunus EkipleriOperasyonAnkaraAltındağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenaze dönüşü can verdiler
Cenaze dönüşü can verdiler
Parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı
Parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı
Hastaneye silahlı baskın olayına 4 tutuklama
Hastaneye silahlı baskın olayına 4 tutuklama

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals