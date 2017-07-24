Tek katlı evde korkunç yangın

KOCAELİ'NİN Başiskele ilçesi Şehit Ekrem Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan, Fahriye Özgün’e ait tek katlı evde yangın çıktı. Yangını gören ev sahibi olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında evin mutfak bölümünde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.
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