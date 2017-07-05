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Tehlikeyi hiçe sayıp denize girdiler

Samsun’da cankurtaranların “Denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Denizde rip akıntısı mevcuttur” şeklindeki uyarılarına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, denize girmekten kaçınmadı

Tehlikeyi hiçe sayıp denize girdiler

Samsun’da cankurtaranların “Denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Denizde rip akıntısı mevcuttur” şeklindeki uyarılarına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, denize girmekten kaçınmadı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:04
Tehlikeyi hiçe sayıp denize girdiler
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SAMSUN'DA olumsuz hava şartları fırtına ve rip akıntısını beraberinde getirdi. Denizde oluşan fırtına nedeniyle, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama ve Kurtarma Amirliği sabah saatlerinden itibaren "Denize girmeyin" çağrısı yaptı. Sahil boyunca belirli saatlerde anonslar yapılarak, denizde fırtına nedeniyle rip akıntısı oluştuğu duyurusu yapılmasına rağmen bazı vatandaşlar denize girmekten çekinmedi.
Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı Arama ve Kurtarma Ekip Amiri Faruk Patkavak, “Megafonlar ve ses sistemlerimiz ile birlikte sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara 'denize girmeyin' uyarısında bulunduk. Denizde çıkan fırtına beraberinde rip akıntısını da getirdiği için, bu durumda denize girmek oldukça tehlikelidir. Amacımız bu havada denize insanların girmesini önlemektir. Denize girmeleri halinde çok vahim sonuçlar olabilir. Bu dönemler rip akıntısının üst düzeyde olduğu dönemler. Bu yüzden istenmedik olayların yaşanmaması için girmemeleri sağlıklı olacaktır. Ancak bizim uyarılarımıza rağmen yinede denize girmekten çekinmeyen bazı vatandaşlarımız oluyor” dedi.
Öte yandan çıkan fırtına nedeniyle Samsun sahillerinde dalgaların boyu 3 metreyi aştı. 

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Son Güncelleme: 05.07.2017 16:27
Anahtar Kelimeler:
SamsunDenizTehlike
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