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Tehdit yoluyla tecavüz iddiasına tutuklama

Adıyaman'da, 18 yaşındaki F.T.'yi elinde çıplak görüntüleri olduğu için tehdit ederek tecavüz ettiği öne sürülen 35 yaşındaki M.K. tutuklandı

Tehdit yoluyla tecavüz iddiasına tutuklama
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İDDİAYA göre, M.K., tanıştığı F.T. adlı kıza elinde uygunsuz görüntüler olduğunu ve kendisiyle ilişkiye girmemesi durumunda sosyal medyada yayacağını söyleyerek tehdit etti. M.K., bunu kabul etmeyen F.T.'ye zorla tecavüz etti. Genç kızın durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.K., polis sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
 
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Etiketler; #Tehdit yoluyla tecavüz #Adıyaman
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