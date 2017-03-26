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Tefeci operasyonu: 12 gözaltı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, tefecilik iddiasıyla gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı

Tefeci operasyonu: 12 gözaltı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, tefecilik iddiasıyla gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı

26 Mart 2017 Pazar 17:40
Tefeci operasyonu: 12 gözaltı
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EDİNİLEN bilgiye göre, tefecilerin mağduru olduğunu belirten vatandaşların şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında polis ekipleri operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tefecilik yaptıkları gerekçesiyle birçok ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada çok sayıda senet, çek ve tefecilikle ilgili dokümanlar ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili M.K., Z.B., Z.A., K.M., H.G., K.G., Y.B., R.B., A.B., Y.B. ve M.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Tefeci OperasyonuAdıyaman Emniyet MüdürlüğüOperasyon
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