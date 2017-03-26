Tefeci operasyonu: 12 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, tefecilerin mağduru olduğunu belirten vatandaşların şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında polis ekipleri operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tefecilik yaptıkları gerekçesiyle birçok ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada çok sayıda senet, çek ve tefecilikle ilgili dokümanlar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili M.K., Z.B., Z.A., K.M., H.G., K.G., Y.B., R.B., A.B., Y.B. ve M.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.