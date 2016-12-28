banner428
banner405

Tecavüzcü vahşeti kamerada

Şişli'de tecavüz vahşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Tecavüzcü vahşeti kamerada
banner404
ŞİŞLİ'DE 23 Aralık günü meydana gelen olayda İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) erasmus öğrencisi olarak öğrenim gören 22 yaşındaki A.Ç., Moğolistan uyruklu T.B.E.'nin cinsel saldırısına uğramıştı. Genç kızı cami bahçesine atan zanlı, karanlık bir köşede tecavüz etmişti. 
Şişli'de yaşanan tecavüz vahşetinin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde Moğolistan uyruklu zanlı, genç kızı takip ediyor. Bir süre sonra kıza yaklaşan zanlı, yere yatırıyor. Yaşanan boğuşmanın ardından zanlı kızı alarak sokakta bulunan caminin bahçesine atıyor.  
 
banner355
Etiketler; #Şişli #Tecavüz #tecavüz vahşeti
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Trump "kendisine" teşekkür etti
Sonraki Haber
Tecavüzcü vahşeti kamerada
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.