Taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Siverek-Şanlıurfa karayolu Ayvanat Mahallesi mevkiinde medyana geldi. İddiaya göre, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çağdaş kırsal Mahallesi'nde ikamet eden aile fertleri otomobil ile ilçe merkezinde gelen ve aralarında daha önce husumet olan akrabalarını takibe aldı. İlçe merkezine yaklaşan yakınlarının otomobilini durduran aile fertleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi sonrası yatışan kavgada Hamra, Eyüp, Nureddin, Mehmet ve Lütfü C., aldığı taş ve sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Kavgada tarafların kullandığı bir otomobilin camları taşla kırıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.