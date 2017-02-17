Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88151
ALTIN
146.211
DOLAR
3.6693
STERLIN
4.5813
EURO
3.9069
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaşlılık ile baş etmenin 10 adımı
Yaşlılık ile baş etmenin 10...
Lekesiz bir cilt hayal değil
Lekesiz bir cilt hayal değil
B vitamini şizofreni belirtilerini azaltıyor
B vitamini şizofreni belirtilerini azaltıyor

Taşı alan üniversiteye koşuyor

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, şimdilerde elinde taşlar “Hocam tarlada buldum, ne kadar eder?” sorusuyla gelen vatandaşların akınına uğruyor

Taşı alan üniversiteye koşuyor

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, şimdilerde elinde taşlar “Hocam tarlada buldum, ne kadar eder?” sorusuyla gelen vatandaşların akınına uğruyor

17 Şubat 2017 Cuma 11:33
Taşı alan üniversiteye koşuyor
banner404

BİNGÖL Sarıçiçek köylülerinin bahçelerinde buldukları göktaşlarını satarak para kazanmalarının ardından zengin olma hayaliyle tarlalarında buldukları her taşı Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’ne getiren vatandaşlar, bilim insanlarını isyan ettirdi.
Son bir yıl içinde yüzlerce kişi, merkezi telefon ve mail yağmuruna tutarken, 100’ün üzerinde kişi de bizzat üniversiteye gelerek ellerindeki taşın para edip etmeyeceğini sordu.
Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Evren, “Günde 20’ye yakın telefon ve sayısız mail alıyorum. Arayan vatandaşlar, ‘Güneş tutulacak, deprem olur mu?’, ‘Bahçemden UFO havalandı, araştırır mısınız?’, ‘Bahçemde göktaşı buldum, ne kadar eder?’, ‘Ege Bölgesi’nin göktaşı açısından en verimli yeri neresi?’ diyorlar. Biz de elimizden geldiğince bilimsel olarak açıklamaya çalışıyoruz, ama tatmin olmuyorlar” diye konuştu.
Bir yılda 100’ün üzerinde kişinin üniversiteye elindeki taşları göstermeye geldiğini belirten Prof. Dr. Evren, “Bingöl’deki olaydan sonra en çok göktaşları revaçta. ‘Hocam ben tarlada bu taşı buldum, kaç paraya satarım?’ diye soruyorlar.
Her taşın göktaşı olmadığını, her göktaşının para etmeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla ikna olmuyorlar. Tek çare eğitim. Belirli periyotlarda vatandaşlara açık eğitimler veriyoruz” dedi.
SARIÇİÇEK KÖYÜ ZENGİN OLDU
Dünya yörüngesindeki Vesta asteoridinden 2 Eylül 2015 gecesi kopup atmosfere girdikten sonra büyük bir patlamayla parçalanan meteor, Bingöl Sarıçiçek Köyü ve çevresine saçıldı.
Köylüler meteorların gramını 60-200 dolardan yurtdışındaki meraklılarına satmaya başladı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TaşEge ÜniversitesiSerdar Evren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalıştıkları fabrikadan 1 milyon liralık kumaş çaldılar
Çalıştıkları fabrikadan 1 milyon liralık kumaş çaldılar
Silahlı kavga: 1 ölü
Silahlı kavga: 1 ölü
İstemeyerek çalıştığı makine hayatını değiştirdi
İstemeyerek çalıştığı makine hayatını değiştirdi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals