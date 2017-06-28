Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100093
ALTIN
141.694
DOLAR
3.5186
STERLIN
4.5193
EURO
3.9891
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı'
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı...
Güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir?
Güneş yanığı nasıl geçer?

Tartıştığı uyuşturucu bağımlısı, parmakla 2 gözünü oydu

Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli Köyü'ndeki evine gitmek için kamyonetin kasasına binen 70 yaşındaki Ahmet Barut'un, aynı kamyonet kasasında bulunan uyuşturucu bağımlısı 22 yaşındaki M.K., tarafından, tartışma sonucu parmakla 2 gözünün oyulduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan Barut'un iki gözünü de kaybettiği belirtildi. Jandarmanın yakaladığı M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Tartıştığı uyuşturucu bağımlısı, parmakla 2 gözünü oydu

Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli Köyü'ndeki evine gitmek için kamyonetin kasasına binen 70 yaşındaki Ahmet Barut'un, aynı kamyonet kasasında bulunan uyuşturucu bağımlısı 22 yaşındaki M.K., tarafından, tartışma sonucu parmakla 2 gözünün oyulduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan Barut'un iki gözünü de kaybettiği belirtildi. Jandarmanın yakaladığı M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:45
Tartıştığı uyuşturucu bağımlısı, parmakla 2 gözünü oydu
banner404

MERKEZE bağlı Ağaçeli Köyü'nde oturan  9 çocuk babası Ahmet Barut, 22 Haziran'da köydeki evine gitmek için yolda durdurduğu bir tanıdığına ait komyonetin kasasına bindi. Aynı kasada seyahat eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen M.K. ile bilinmeyen bir nedenle bir süre tartışan Ahmet Barut'un bağrışması üzerine sürücü kamyoneti durdurarak, kavgaya müdahale edip jandarmaya haber verdi. 2 gözünden kanlar akan Barut Diyarbakır Dicle Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 2 gün tedavi edilen Ahmet Barut, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken iki gözünü de kaybettiği anlaşıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 
M.K.'nın jandarmadaki sorgusunda, "Kamyonete bindikten sonrasını hatırlamıyorum" diye ifade verdiği belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.06.2017 16:49
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu BağımlısıBingölAğaçeli KöyüAhmet Barut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaya giren çocuk kayboldu
Çaya giren çocuk kayboldu
Korkunç kaza: 1 asker şehit
Korkunç kaza: 1 asker şehit
Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals