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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Kayseri’de, 47 yaşındaki Ali Osman Karaaslan, tartıştığı eşi 38 yaşındaki Meltem Karaaslan'ı bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
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OLAY, dün gece 23.00 sıralarında merkez Melikgazi İlçesi İldem Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde oturan Ali Osman Karaaslan'la eşi Meltem Karaaslan arasında, ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Ali Osman Karaaslan, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin karnına sapladı. Sesleri duyan komşuları durumu 155 ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Meltem Karaaslan'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Ali Osman Karaaslan'ı gözaltına aldı.
3 çocuk annesi Meltem Karaaslan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Etiketler; #kayseri #Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü #Ali Osman Karaaslan #Meltem Karaaslan
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