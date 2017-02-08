banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88249
ALTIN
148.332
DOLAR
3.7179
STERLIN
4.6505
EURO
3.9752
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama

Tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

Alıcı gibi davranan polislere, Roma dönemine ait 12 altın sikke satmaya çalışan kişi yakalandı

Tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

Alıcı gibi davranan polislere, Roma dönemine ait 12 altın sikke satmaya çalışan kişi yakalandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 18:40
Tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı
banner404

BEYLİKDÜZÜN'DE Roma dönemine ait 12 altın sikkeyi satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı tarihi eser satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Alıcı gibi davranan polis ekipleri, irtibata geçtiği şüpheliyle bir kafede buluştu. Altın sikkeleri çıkararak, pazarlığa başlayan şüpheli, kimliğini açıklayan polisler tarafından suçüstü yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, el konulan altın sikkelermüzeye teslim edildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüRoma DönemiTarihi EserGözaltıİlçe Emniyet Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı saldırı: 3 yaralı
Silahlı saldırı: 3 yaralı
Çalıntı araçtan ikiz plakalı taksi yaptı
Çalıntı araçtan ikiz plakalı taksi yaptı
Kontrolden çıkan TIR kamyonun üzerine devrildi
Kontrolden çıkan TIR kamyonun üzerine devrildi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals