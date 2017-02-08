Tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

BEYLİKDÜZÜN'DE Roma dönemine ait 12 altın sikkeyi satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı tarihi eser satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Alıcı gibi davranan polis ekipleri, irtibata geçtiği şüpheliyle bir kafede buluştu. Altın sikkeleri çıkararak, pazarlığa başlayan şüpheli, kimliğini açıklayan polisler tarafından suçüstü yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, el konulan altın sikkelermüzeye teslim edildi.