Tamirhane önündeki otomobilin lastikleri çalındı

MANİSA'DA Yunusemre İlçesi'ndeki Kenan Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisinin önünde park halinde duran ve tamir için sırada bekletilen İshak Onur'a ait otomobilin, lastikleri ile jantları çalındı. Polis, hırsızlığı kimin yaptığını belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Araç sahibi İshak Onur, tamirhanede yer olmadığı için aracın dışarıda durduğunu belirterek, "3 gün önce park halindeki otomobilime biri çarpıp kaçtı. Ben de aracımı tamir ettirmek için buraya getirdim. Tamirhanede yer olmadığı için aracı dışarıya park ettiler. Hırsızlar otomobilimi götüremeyince lastikleri, jantları ve birçok parçasını söküp götürmüşler" dedi.

