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Tamirhane önündeki otomobilin lastikleri çalındı

Bir sanayi sitesinde tamir için bekletilen otomobilin lastikleri ve jantları çalındı

Tamirhane önündeki otomobilin lastikleri çalındı

Bir sanayi sitesinde tamir için bekletilen otomobilin lastikleri ve jantları çalındı

03 Şubat 2017 Cuma 13:30
Tamirhane önündeki otomobilin lastikleri çalındı
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MANİSA'DA Yunusemre İlçesi'ndeki Kenan Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisinin önünde park halinde duran ve tamir için sırada bekletilen İshak Onur'a ait otomobilin, lastikleri ile jantları çalındı. Polis, hırsızlığı kimin yaptığını belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. 
Araç sahibi İshak Onur, tamirhanede yer olmadığı için aracın dışarıda durduğunu belirterek, "3 gün önce park halindeki otomobilime biri çarpıp kaçtı. Ben de aracımı tamir ettirmek için buraya getirdim. Tamirhanede yer olmadığı için aracı dışarıya park ettiler. Hırsızlar otomobilimi götüremeyince lastikleri, jantları ve birçok parçasını söküp götürmüşler" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ManisaKenan Evren Sanayi Sitesiİshak Onur
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