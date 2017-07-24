Tam 5 bin 900 paket kaçak sigara

BATMAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Batman- Hasankeyf karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması yaptı. Ekiplerin durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 5 bin 900 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.