Tam 5 bin 900 paket kaçak sigara

BATMAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Batman- Hasankeyf karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması yaptı. Ekiplerin durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 5 bin 900 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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