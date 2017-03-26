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Taksiyi otomatik silahlarla taradılar: 2 ölü, 1 yaralı

Otomatik silahlarla taranan taksideki 4 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, 1'i yaralandı. Diğer 1 kişi ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

Taksiyi otomatik silahlarla taradılar: 2 ölü, 1 yaralı

Otomatik silahlarla taranan taksideki 4 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, 1'i yaralandı. Diğer 1 kişi ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

26 Mart 2017 Pazar 15:02
Taksiyi otomatik silahlarla taradılar: 2 ölü, 1 yaralı
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BUGÜN saat 06.30 sıralarında Şeref Altuntaş'ın kullandığı 35 FH 866 plakalı taksinin önü, İzmir- Aydın karayolu Ödemiş Köprüsü'nde bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden ininler, otomatik tüfeklerle içinde 4 kişinin bulunduğu taksiyi taradı. Saldırganlar ardından otomobille kaçarken, çok sayıda kurşunun isabet ettiği taksinin şoförü Şeref Altuntaş yaralanırken, yolcu olarak bulunan 5 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Saraç, kardeşi 29 yaşındaki Özcan Saraç yaralandı. Ağabeyleri 45 yaşındaki Nevzat Saraç ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.
Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan üç yaralıdan Mehmet ve Özcan Saraç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Burnundan yaralanan taksici Altuntaş'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Olayda yaşamını yitiren Mehmet ve Özcan Saraç kardeşlerin Torbalı Güneş Sanayi Sitesi'ndeki bir gece kulübünün işletmecisi oldukları ve evlerine dönerken olayın meydana geldiği öğrenildi. Polis olayın Urfalı Kıran ve Diyarbakırlı Saraç aileleri arasında kan davasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde dururken, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
 20 Ağustos 2013 tarihinde Torbalı'daki bir barda çıkan kavgada Cuma Saraç, öldürüldü. Bu olayın ardından 12 Kasım 2014 tarihinde yeğeni öldürülen Sedat Saraç ile Torbalı'da dişçide karşılaştığı aralarında husumet bulunan Bahri Kıran arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada Sedat Saraç ve kıran birbirlerini yaraladı. Kıran, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken Sedat Saraç tutuklandı.
Bugün yaşanan olayda ise Sedat Saraç'ın ağabeyleri Mehmet ve Özcan Saraç, bindikleri taksinin otomatik silahlarla taranarak öldürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Otomatik SilahÖdemiş KöprüsüÖzcan Saraç
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