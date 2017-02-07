Taksisine aldı, indirmek isteyince kalbinden bıçaklandı

OLAY, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Caddesi Paşalı Köprü yakınlarında meydana geldi. 42 TT 827 plakalı taksisinde müşteri bulunan Mustafa Kıyak, tanıdığı ancak, kimliği tespit edilemeyen bir kişiyi yolda aracına aldı. Kıyak, bir süre sonra şüpheliyi yolda indirmek isteyince aralarında tartışma çıktı. Araçtan inen Kıyak, kendisini korumak amaçlı araçta taşıdığı ekmek bıçağını eline aldı. Bu sırada şüpheli Kıyak’tan bıçağı kendisine vermesini istedi.

Mustafa Kıyak, ’Al bakalım. Ne yabilirsin?’ diyerek bıçağı şüpheliye verdi. Şüpheli, Kıyak’ı kalbinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Araçtaki müşterinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Kıyak, olay yerinde yapılan ilk tedavin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kırılan bıçak kalbinden çıkartılan Kıyak ameliyata alındı. Kıyak’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışan polisin çalışmaları sürüyor.