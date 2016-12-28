banner428
banner405

Takside uyuşturucu sevkıyatı

Bursa’da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda taksi ile sevkıyatı yapılan 4 bin 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Takside uyuşturucu sevkıyatı
banner404
ALINAN bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Yolu uygulama noktasından geçen ticari taksiyi durdurdu. Ticari takside yapılan aramada 4 bin 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ticari takside bulunan D.B. ile A.S. gözaltına alındı.
Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahalellesi’nde narkotik ekipleri durumundan şüphelendikleri M.C.’nin üst aramasında ise 20 gram esrar maddesi ele geçirdi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. 
 
banner355
Etiketler; #Taksi #Uyuşturucu sevkiyatı #Bursa
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Yürüyen ceset sendromu kişiyi hayattan koparıyor
Sonraki Haber
Takside uyuşturucu sevkıyatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.