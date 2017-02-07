Tacizine uğradığı iddia ettiği kayınpederini silahla yaraladı

İDDİAYA göre, Beykoz'da bekçilik yapan Ahmet Y. (69) iş dönüşü eve geldiğinde gelini Esma Y.'yi (35) taciz etti. Tacizden kaçan Esma Y., önce kendisini evin bir odasına kilitledi. Bir süre sonra ise yakında oturan ağabeyinin evine gidip, çocuğu emzirme bahanesiyle girdiği odadan silah aldı.



Uyurken başından vurdu

Eve döndüğünde Ahmet Y.'yi uyurken bulan genç kadın kayınpederinin başına ateş ettikten sonra polisi arayıp teslim oldu. Yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Y.'nin durumunun ağır olduğu, Esma Y.'nin ise ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar ve Habertürk