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Tacizine uğradığı iddia ettiği kayınpederini silahla yaraladı

Bir kadın kendisini taciz ettiği iddiasıyla kayınpederini silahla yaraladı

Tacizine uğradığı iddia ettiği kayınpederini silahla yaraladı

Bir kadın kendisini taciz ettiği iddiasıyla kayınpederini silahla yaraladı

07 Şubat 2017 Salı 14:02
Tacizine uğradığı iddia ettiği kayınpederini silahla yaraladı
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İDDİAYA göre, Beykoz'da  bekçilik yapan Ahmet Y. (69) iş dönüşü eve geldiğinde gelini Esma Y.'yi (35) taciz etti.  Tacizden kaçan Esma Y., önce kendisini evin bir odasına kilitledi. Bir süre sonra ise yakında oturan ağabeyinin evine gidip, çocuğu emzirme bahanesiyle girdiği odadan silah aldı.  


Uyurken başından vurdu
Eve döndüğünde Ahmet Y.'yi uyurken bulan genç kadın kayınpederinin başına ateş ettikten sonra polisi arayıp teslim oldu.    Yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Y.'nin  durumunun ağır olduğu, Esma Y.'nin ise ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin  devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Ajanslar ve Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulBeykozTacizKayınpederGelin
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