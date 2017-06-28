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Tacizciyi kalabalığın elinden polis kurtardı

Konya'da bir parkta iddiaya göre 22 yaşındaki Afgan uyruklu M.Y.H., 11 yaşındaki Ö.S.,'yi taciz edip, parktan götürmeye kalkıştı. Oğullarının çığlıklarına koşan ailesi ve parkta bulunan vatandaşlar M.Y.H.'yi darp etti. Yaralanan ve güvenlik kulubesine sığınan M.Y.H.'yi polis kalabalığın elinden güçlükle alarak hastaneye götürdü

Tacizciyi kalabalığın elinden polis kurtardı

Konya'da bir parkta iddiaya göre 22 yaşındaki Afgan uyruklu M.Y.H., 11 yaşındaki Ö.S.,'yi taciz edip, parktan götürmeye kalkıştı. Oğullarının çığlıklarına koşan ailesi ve parkta bulunan vatandaşlar M.Y.H.'yi darp etti. Yaralanan ve güvenlik kulubesine sığınan M.Y.H.'yi polis kalabalığın elinden güçlükle alarak hastaneye götürdü

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:24
Tacizciyi kalabalığın elinden polis kurtardı
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OLAY, saat 23.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Karaman Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre parka ailesiyle piknik yapmaya giden Ö.S., Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen M.Y.H.'nın elle tacizine uğradı. Şüphelinin elinden sürükleyerek parktan uzaklaştırmaya çalıştığı Ö.S., çığlık atmaya başladı. Oğullarının çığlıklarını duyan ailesi ve parkta bulanan vatandaşlar şüpheli M.Y.H.'yi yakalayarak darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parktaki güvenlik kulubesine sığınan M.Y.H.'yi kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Yaralanan ve kulubedeki koltukların altına saklanan M.Y.H.,'yı polis aracıyla parktan uzaklaştırdı.
 
Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama olan şüpheli, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 10:39
Anahtar Kelimeler:
KonyaMeramKonya Eğitim Araştırma Hastanesi
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