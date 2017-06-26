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'Susa Cami Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 25 yıl önce PKK'lı teröristlerce camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda yaşamını yitirenler anıldı

'Susa Cami Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 25 yıl önce PKK'lı teröristlerce camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda yaşamını yitirenler anıldı

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:25
'Susa Cami Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
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DİYARBAKIR'IN Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 25 yıl önce, PKK'lı teröristlerce camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda yaşamını yitiren 2'si çocuk 10 kişi için anma etkinliği yapıldı.

Silvan ilçesinde asker kıyafeti giyen PKK'lı teröristlerin 25 yıl önce aralarında imamın da bulunduğu 10 kişiyi katlettiği Yolaç (Susa) köyü katliamı, Susa Mazlumları ve Mağdurları Anma, Anlama, Yaşatma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (Susa-Der) köyde düzenlediği programda lanetlendi.

Programa katılanlar önce katliamın gerçekleştiği Susa Camisi'ni ardından da sadırıda hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti.

"PKK'nın tek amacı İslam'a ve dindar insanlara karşı olmaktır"

Mezarlıktaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, Diyarbakır'da 6-8 Ekim olaylarında Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken vahşice öldürülen 4 gençten Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz, teröristlerin katliamını kınadı.

Gökgöz, "1990'lı yıllarda bu insanları camide şehit edenler ile bizim çocuklarımızı balkonlardan atarak vahşice katleden eden zihniyet aynıdır. Dünkü zihniyet ile bugünkü zihniyet arasında hiçbir fark yoktur. Bugün de eğer onların ellerine geçersek bizleri yine yok edecekler çünkü PKK'nın tek amacı İslam'a ve dindar insanlara karşı olmaktır." dedi.

Terör örgütünün geçmiş dönemde kimin hesabına çalıştıysa bugün de aynı zihniyete çalıştığını dile getiren Gökgöz, "PKK, 1990'lı yıllarda camilerde, traktör ve araçların üzerinde bombalı mayınlarla dindar insanları nasıl şehit etmişse bugün de aynı şekilde binalardan atarak, yakarak, üzerinden araçlarla geçerek bizleri şehit ettiler." ifadesini kullandı.

Terör örgütünün zihniyetine karşı dimdik duracaklarına işaret eden Gökgöz, "Ömrümüz yetene kadar bu zulme karşı duracağız. İslam'ı kimsenin eline bırakamayız ve kimse İslam'a hakaret edemeyecek, canımızı vereceğiz kimseye boynumuzu eğmeyeceğiz." diye konuştu.

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DiyarbakırSusa Cami KatliamıŞuşa
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