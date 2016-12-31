Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA
BIST
78139
ALTIN
130.566
DOLAR
3.5192
STERLIN
4.3509
EURO
3.7140
Elektrik kesintileri tarihe mi karışıyor
Elektrik kesintileri tarihe mi karışıyor
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
banner416
Flaş Haber
Survivor Taner gözaltı 
Kapat

Survivor Taner gözaltı 

‘Survivor Ünlüler Gönüllüler' yarışmasıyla bir anda popüler olan ve yarışma sonrasında bir çok olumsuz olaya adı karışan Taner Tolga Tarlacı Taksim’de ortalığı birbirine kattı.

Survivor Taner gözaltı 

‘Survivor Ünlüler Gönüllüler' yarışmasıyla bir anda popüler olan ve yarışma sonrasında bir çok olumsuz olaya adı karışan Taner Tolga Tarlacı Taksim’de ortalığı birbirine kattı.

31 Aralık 2016 Cumartesi 08:38
Survivor Taner gözaltı 
banner404

BİR genç kızı alıkoyduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Taner, bir anda kaçmaya çalıştı. Polis tarafından tekrar yakalanan Taner “moralim çok bozuk kendimde değilim” dedi.
“Moralim çok bozuktu o yüzden kaçtım”
Bir yarışma programında olağan dışı hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı dün yine bir skandala imza attı. Yarışma programından ayrıldıktan sonra İstanbul’da çeşitli olaylara adı karışan Taner Tolga Tarlacı, bir simitçide alıkoyduğu genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçarak kurtulmaya çalıştı. Polisten kaçan Taner İstiklal Caddesindeki sevil güven timi ve Araştırma Amirliği polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis tarafından kaçarken yakalanan Taner Tolga Tarlacı, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi.
Bulunduğu yerlerde davranış dışı hareketlerde bulunan, geçtiğimiz tarihlerde ise bir gece kulübünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 15 kişi tarafından dövülen Tarlacı, Taksim’de de bir genç kızı kafede alıkoyarak polis tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra ise polislerin elinden kaçarak kurtulmak isterken tekrar yakalandı.
Taner Tolga Tarlacı’nın polislerin elinden kaçmasını görüntülemek isteyen medya mensupları ise sivil polis ekipleri tarafından tartaklanarak engellemeye çalışıldı. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğiİstanbulİstiklal CaddesiSurvivor TanerTaner Tolga Tarlacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da şiddetli patlama
İstanbul'da şiddetli patlama
FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Pazar günü elektirk kesintisi
Pazar günü elektirk kesintisi

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals