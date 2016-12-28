banner428
banner405

Sürücüler dikkat

Bolu Dağı’nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı

Sürücüler dikkat
banner404
BOLU Dağı’nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM Otoyolu mevkilerinde etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının Perşembe ve Cuma günleri de devam edeceğini belirtti. Karayolları ekipleri trafikte herhangi bir aksamaya neden olmaması için yollarda tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sürücüler yol üzerinde ışıklı levhalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, yetkililer sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.
banner355
Etiketler; #sürücüler #Bolu dağı
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
İşte Alanya'da fırtınanın bilançosu
Sonraki Haber
Reuters'tan flaş 'Esad' iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.