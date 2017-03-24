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Sürücü sigara içmek isterken otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon başında sigara yakmak istemesi üzerine kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandI

Sürücü sigara içmek isterken otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon başında sigara yakmak istemesi üzerine kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandI

24 Mart 2017 Cuma 14:23
Sürücü sigara içmek isterken otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
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KAZA, bugün saat 10.40 sıralarında Konya'nın Ereğli İlçesi'nde Konya- Adana karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. 56 yaşındaki Recep Kümek yönetimindeki 46 PK 784 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün sigara yakmak isterken, direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kontrolden çıkıp, önce refüje çarptı. Ardından karşı şeridi geçip tarlaya uçtu. Kazada sürücü Recep Kümek ve eşi 55 yaşındaki Meliha Kümek yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehila Kümek, polise verdiği ilk ifadesinde ''Eşim sigara yakmak isterken, kaza meydana geldi'' dediği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaSigaraTarlaya UçtuKazaEreğli
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