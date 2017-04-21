Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92600
ALTIN
150.118
DOLAR
3.6409
STERLIN
4.6682
EURO
3.8980
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Hepatit B hastalığı tarih oluyor
Hepatit B hastalığı tarih oluyor

Suriyeli kadın zorla alıkonuldu

Sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kişi ve arkadaşları tarafından 45 gün zorla alıkonulduğunu iddia eden 18 yaşındaki Suriyeli kadın, polise şikayette bulundu

Suriyeli kadın zorla alıkonuldu

Sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kişi ve arkadaşları tarafından 45 gün zorla alıkonulduğunu iddia eden 18 yaşındaki Suriyeli kadın, polise şikayette bulundu

21 Nisan 2017 Cuma 13:08
Suriyeli kadın zorla alıkonuldu
banner404

ADANA'DA sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kişi ve  arkadaşları tarafından 45 gün zorla alıkonulduğunu öne süren 18 yaşındaki  Suriyeli kadın, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. 
İddiaya göre, Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Adana'ya  yerleşen 18 yaşındaki B.M, sosyal medyada tanıştığı Suriyeli Ahmet S. ve 3  arkadaşı tarafından İmamoğlu ilçesindeki evde zorla tutuldu. 
Cinsel istismara uğrayan ve şüpheliler tarafından zorla Kayseri'ye,  ardından da Antalya’ya götürülen kadın, parkta yardım istediği kişi tarafından  kurtarıldı. B.M'nin isteği üzerine babasına haber verildi.
Babasıyla polis merkezine başvuran B.M, kendisini 45 gün alıkoyarak  cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 4 kişiden şikayetçi oldu. 
Polis, kaçan 4 Suriyeli'yi yakalamak için çalışma başlattı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adliye çalışanları rahatladı! Yakalandı
Adliye çalışanları rahatladı! Yakalandı
Güvenlik korucusuna silahlı saldırı
Güvenlik korucusuna silahlı saldırı
Kaçakçılara operasyon: 30 gözaltı
Kaçakçılara operasyon: 30 gözaltı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals