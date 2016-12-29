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Suriyeli ailenin kaldığı dairede yangın

Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı dairede çıkan yangında maddi zarar meydana geldi

Suriyeli ailenin kaldığı dairede yangın
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KARATAY İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Tercüman Baba Sokak'ta iki katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Evde oturan 5 kişilik Suriyeli aile, komşularının yardımıyla evden çıktı. Kısa sürede daireyi saran alevler, çatıya da sıçradı. 
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sokakta hatalı park eden araçlar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Ekipler, yoğun müdahale sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. 
Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Etiketler; #Suriyeli ailenin kaldığı dairede yangın #konya #Tercüman Baba Sokak #Şems Tebrizi Mahallesi #Karatay İlçesi
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