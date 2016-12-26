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Suriyeli ailenin çadırı yandı

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez kentinde sobanın devrilmesi sonucu çadırda çıkan yangında 10 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı.

Suriyeli ailenin çadırı yandı
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KİLİS'İN Öncüpınar Sınır Kapısı karşısında bulunan Suriye'nin Esselame Sınır Kapısı yakınında kurulu çadırkentte yaşamını sürdüren Avaniy ailesinin ısınmak içi yaktığı odun sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle yanan çadırdan çıkarılan Abdülbahsi ve Baran Avaniy çifti ile çocukları Ravan, Nur ve Maran Avaniy, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.  
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan ailenin en küçük ferdi Maran Avaniy, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan ve ilk müdahalesi yapılan Avaniy ailesinin diğer 4 ferdi ise Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.
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Etiketler; #Kilis #Suriye #Azez #Yangın #Baran Avaniy #Gaziantep
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